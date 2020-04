Reguladores europeus de media apoiam Bruxelas na definição de medidas para o setor Os reguladores europeus dos serviços de media audiovisuais apoiam a Comissão Europeia na definição de medidas para reduzir o impacto da covid-19 no setor dos media, divulgou hoje a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). economia Lusa economia/reguladores-europeus-de-media-apoiam-bruxelas_5e8b757423994a197a2ae1de





"O grupo que reúne as entidades nacionais que regulam os serviços audiovisuais na União Europeia (ERGA), e no qual a ERC se encontra representada, emitiu um comunicado a manifestar o seu empenho em delinear, de forma concertada com a Comissão Europeia, medidas para reduzir o impacto da crise gerada pela covid-19 na indústria dos media e no mercado único europeu", refere a entidade, em comunicado.

"Os membros da ERGA relembram que estamos, como nunca antes, dependentes da cobertura jornalística e da comunicação digital" e que "media robustos e independentes são um garante da democracia e da circulação de fluxos de informação credíveis e úteis em tempos de crise", acrescenta a ERC.

"As entidades que integram o ERGA acordaram no alargamento do trabalho que têm em curso em matéria de desinformação, através de uma avaliação ao modo como as plataformas estão a reagir aos desafios colocados pela 'infodemia' que acompanha a pandemia, bem como na criação de um grupo de trabalho específico para troca de experiências entre os Estados-membros sobre os efeitos da crise na economia do setor audiovisual", conclui a entidade.

