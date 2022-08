Regulador moçambicano diz que ainda decorre ancoragem de plataforma para início de exportação de gás do Rovuma

O Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique (INP) disse hoje que ainda decorre a ancoragem da plataforma flutuante do consórcio da multinacional italiana ENI que vai exportar gás natural na bacia do Rovuma, no norte do país africano.