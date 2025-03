Pelo menos 20 processos resultaram em multas, por diversas infrações, quatro dispensaram sanções e 15 foram arquivados, segundo o relatório de processos sancionatórios referente ao exercício de 2024 elaborado pela ARSEG e hoje divulgado.

Violações do dever de solicitação de registo dos órgãos sociais no prazo legal e do dever de prestação de informações obrigatórias periódicas, incumprimento do dever fixado no âmbito da conduta de mercado e violação das regras de governação constam entre as infrações sancionadas.

Quatro transgressões referentes a incumprimentos do dever de prestação de informações obrigatórias e periódicas dentro do prazo legal não foram passíveis de sanções.

A ARSEG controla e tem registado 22 seguradoras, nove fundos de pensões e nove sociedades gestoras de fundos de pensões.

