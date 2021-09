A reativação da cobertura móvel inclui as carteiras móveis, explicou a operadora Vodacom Moçambique, um serviço com o qual são feitas muitas das transações financeiras em zonas rurais e remotas, sem acesso rápido a serviços bancários.

O sinal regressa depois de as forças militares de Moçambique, com apoio do Ruanda, terem garantido condições para equipas técnicas avançarem com a reparação de infraestruturas destruídas.

Em Palma, o equipamento foi destruído durante o ataque de grupos insurgentes ocorrido em 04 de março, ao passo que a vila de Mocímboa da Praia tinha sido ocupada em agosto de 2020.

O conflito armado entre forças militares e insurgentes em Cabo Delgado já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.

