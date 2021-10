De acordo com um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou 3.166.429 operações em setembro, que movimentaram mais de 9.121 milhões de escudos (82,5 milhões de euros).

Trata-se de um aumento de 15,9% em quantidade e 24,5% em valor em relação a setembro de 2020, mês em que estavam ainda em vigor várias restrições, devido à pandemia de covid-19.

Em março, a rede interbancária já tinha crescido 11,3% em quantidade e 0,1% em valor face a 2020, o primeiro aumento homólogo desde o início da pandemia, que disparou depois para 63% em quantidade e 93,3% em valor no mês seguinte, crescimentos homólogos repetidos em maio, junho, julho, agosto e setembro.

O relatório do banco central acrescenta que a rede vinti4 registou em setembro 628.280 levantamentos nas caixas automáticas, no valor de mais de 3.493 milhões de escudos (31,6 milhões de euros), 42.646 carregamentos móveis, de 25,8 milhões de escudos (233 mil euros), e 17.271 transferências, totalizando 576,1 milhões de escudos (5,2 milhões de euros), entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 1.828.241 compras através de TPA ou 'online', no valor de mais de 5.085 milhões de escudos (46 milhões de euros), em todo o mês de agosto deste ano.

Com o país a tentar recuperar o turismo, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, num setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB), o relatório do banco central refere também que as operações realizadas com cartões internacionais "conservaram taxas de variação homologa positivas".

Em termos globais, foram processadas em agosto, por não residentes no país, 52.175 operações, como levantamentos ATM e pagamentos POS, no valor de 502,1 milhões de escudos (4,5 milhões de euros).

"Esses números correspondem a acréscimos bastante expressivos de 232,4%, em quantidade e de 173,5%, em valor, o que se poderá justificar pela retoma progressiva do turismo a nível nacional", refere o banco central.

Globalmente, foram processadas no mês passado, através do sistema de compensação, 121.693 operações, de valor superior a 17.501 milhões de escudos (158,3 milhões de euros), incluindo a rede interbancária, traduzindo-se em crescimentos de 24,7% em quantidade e de 17,1% em valor, relativamente a setembro de 2020.

Do total de transações processadas em setembro pelo sistema de compensação, o subsistema de cheques contabilizou 21.943 documentos descontados, avaliados em mais de 5.001 milhões de escudos (45,2 milhões de euros), mas incluindo 238 devoluções, no valor de mais de 118 milhões de escudos (um milhão de euros), enquanto o subsistema de transferências registou 99.469 operações, de valor superior a 12.380 milhões de escudos (112 milhões de euros).

"Os dados do mês de setembro reforçam o quadro da evolução positiva que a utilização dos instrumentos de pagamento tem alcançado, desde o final do período de confinamento, ainda que enfrentando todos os condicionantes do 'novo normal'", conclui o relatório do BCV.

PVJ // LFS

Lusa/Fim