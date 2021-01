Em dezembro, as seis concessionárias do jogo arrecadaram 7,8 mil milhões de patacas (805 milhões de euros), quando em igual período do ano passado tinham registado receitas de 22,8 mil milhões de patacas (2,3 mil milhões de euros), de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

O impacto da pandemia de covid-19 levou a fortes restrições nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus, o que originou uma quebra acentuada na entrada de turistas.

Em março, as autoridades chinesas suspenderam a emissão de vistos para Macau, e só em 23 de setembro último foi retomada.

Em 2019, as receitas dos casinos de Macau tinham sido de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 30 mil milhões de euros), ou menos 3,4% do que em 2018 (31 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Wynn, MGM, Venetian e Melco.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.

EJ // JMC

Lusa/Fim