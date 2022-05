Segundo a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas desceram 68,1% em abril, comparativamente ao mesmo mês do ano passado, a maior queda desde novembro de 2020.

Em março, as receitas dos casinos tinham caído 55,8%, em relação a igual período de 2021, atingindo 3,7 mil milhões de patacas (411 milhões de euros), de acordo com os dados da DICJ.

Em termos de receita bruta acumulada, os casinos obtiveram, até ao final de abril, 20,8 mil milhões de patacas (2,4 mil milhões de euros), ou menos 36,2%, em relação a igual período do ano passado, em que registaram 32 milhões de patacas (3,8 mil milhões de euros).

Os casinos de Macau terminaram 2021 com receitas de 86,8 mil milhões de patacas (9,6 mil milhões de euros), um aumento de 43,7% em relação ao ano anterior.

Os resultados estão muito distantes daqueles verificados no período pré-pandemia.

Em 2019, a região semiautónoma chinesa recebeu quase 40 milhões de visitantes, ano em que as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 32,5 mil milhões de euros).

Em novembro do ano passado, a indústria do jogo de Macau foi afetada pela queda do maior angariador de apostas VIP do mundo, a Suncity, quando as autoridades de Macau decretaram a prisão preventiva do diretor executivo do grupo, Alvin Chau.

Poucos dias depois, a Suncity anunciou o fim das operações relacionadas com os angariadores de jogadores, já depois de, em 30 de novembro, ter encerrado as salas de jogo VIP em Macau, sendo que o grupo estava presente em mais de 40% dos casinos do território.

Em 30 de janeiro, a Polícia Judiciária de Macau anunciou a detenção de mais dois empresários por suspeitas de exploração ilícita do jogo, branqueamento de capitais e associação criminosa, incluindo o líder do grupo Tak Chun, que possui uma licença para operar como 'junket'.

Em março, mais um promotor de jogo de Macau, o Macau Golden Group, parceiro histórico da SJM, anunciou o encerramento da atividade, de acordo com o site especializado em jogo GGRAsia.

O número de licenças de promotores de jogo em Macau emitidas para este ano pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos caiu de 85 para 46.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

O território conta três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

VQ (EJ) // VQ

Lusa/Fim