"Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsetor Estado até fevereiro de 2022 encontra-se 1.501,3 milhões de euros acima do valor registado em janeiro e fevereiro de 2021 (crescimento de 23,4%), período no qual estavam em vigor medidas de contenção da propagação da pandemia", pode ler-se no documento.

Por um lado, os impostos diretos registaram um crescimento de 229,1 milhões de euros (+8,9%), impulsionados pelo crescimento da receita de IRS em 161,2 ME (+6,6%) e do IRC em 72,9 ME (+60,6%), quando comparados os dois primeiros meses de 2022 com o mesmo período em 2021.

Já os impostos indiretos cresceram em 1.272,2 ME (+33%), com destaque para a receita do IVA que subiu em 1.088,9 ME (+40,1%), registando-se evoluções positivas, ainda que em menor escala, em todos os outros tributos, na comparação da receita acumulada até fevereiro de 2022 com o período homólogo, no qual se verificavam medidas de restrição da pandemia.

