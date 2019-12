Receita fiscal aumenta 1.458,6 ME até novembro para um total de 41.315,5 ME A receita fiscal do subsetor Estado aumentou 1.458,6 milhões de euros até novembro, face ao mesmo período de 2018, num total de 41.315,5 milhões de euros, indica a Síntese de Execução Orçamental divulgada hoje. economia Lusa economia/receita-fiscal-aumenta-1-458-6-me-ate_5e0648c5b846211c158764bf





"Nos primeiros 11 meses do ano a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 1.458,6 milhões de euros (+3,7%) face ao período homólogo", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO) precisando que este resultado é maioritariamente explicado "pela evolução da receita do IVA, ISP e IRS".

Segundo a DGO, a receita dos impostos indiretos registou uma subida homóloga de 6,0%, totalizando em novembro 24.473,4 milhões de euros, enquanto a dos impostos diretos (IRS e IRC) avançou 0,5%, para os 16.842,1 milhões de euros.

