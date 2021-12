Em relação ao período homólogo do ano passado, o montante arrecadado pelas operadoras na capital mundial do jogo permaneceu praticamente inalterado, com as receitas a atingirem os 6.749 milhões de patacas (740 milhões de euros), informou a Direção de Inspeção e coordenação de Jogos.

Até novembro, a receita bruta acumulada subiu 49,9%, ou seja, 78,9 mil milhões de patacas (8,7 mil milhões de euros) contra 52,6 mil milhões de patacas (5,8 mil milhões de euros) em igual período de 2020.

Em 2019, os casinos obtiveram receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 32 mil milhões de euros).

Contudo, em 2020, devido ao impacto da pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com uma quebra de 79,3% nas receitas em relação a 2019.

No final de novembro, a Assembleia Legislativa de Macau aprovou a injeção de 6,3 mil milhões de patacas (690 milhões de euros) no orçamento, voltando a recorrer à reserva financeira para colmatar a perda de receitas de impostos sobre o jogo.

O Governo previa uma receita bruta do jogo de 130 mil milhões de patacas (14,25 mil milhões de euros) até ao final do ano, contudo, na semana passada admitiu que esse valor seria de 86 mil milhões de patacas (9,43 mil milhões de euros).

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, mais de 17% da população empregada.

Na capital mundial do jogo existem três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn Resorts) e três subconcessionárias (Venetian [Sands], MGM Resorts e Melco).

Nos últimos oito anos, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, passou de 11 para os atuais 42 casinos e gera significativamente mais receitas do que a indústria do jogo em Las Vegas, nos Estados Unidos.

JMC // MIM

Lusa/Fim