De acordo com um documento de apoio à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, o Governo antecipa que este ano, até agosto, os dados provisórios da execução orçamental refletem quebras na arrecadação de impostos (-22,8%) e de receitas da Segurança Social (-20,6%), face ao mesmo período de 2019.

Em compensação, as transferências, relativas a donativos internacionais, aumentaram até agosto 216,1%, situando-se em 3.063 milhões de escudos (27,6 milhões de euros).

Globalmente, a receita total provisória em oito meses ascendeu a 27.277 milhões de escudos (246,2 milhões de euros), uma quebra de 19,1% face ao mesmo período de 2019.

Em oito meses, a cobrança de impostos rendeu ao Estado cabo-verdiano 21.243 milhões de escudos (191,7 milhões de euros), um valor que fica ao nível do mesmo período de 2016.

De janeiro a agosto, a cobrança de impostos diretos caiu 24,5%, influenciada sobretudo pelo desempenho do IRPC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas), que caiu 43,1% em termos homólogos, enquanto a arrecadação de impostos indiretos desceu 22,1%.

"Este comportamento resulta dos impactos negativos da covid-19 na dinâmica económica e das medidas excecionais de apoio às empresas adotadas pelo Governo", lê-se ainda no documento orçamental.

Devido à pandemia de covid-19, o Governo cabo-verdiano prevê para 2020 uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5% e um défice das contas públicas de até 11,4% do PIB.

A taxa de desemprego no país deverá duplicar até final do ano, chegando a quase 20%.

O turismo garante cerca de 25% do PIB de Cabo Verde, mas o arquipélago está encerrado a voos internacionais desde meados de março, para conter a progressão da pandemia, antecedendo dois meses de estado de emergência, que levou ao confinamento da população e à paralisação da economia.

Cabo Verde registava em 05 de outubro um acumulado de 6.443 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, com 68 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

