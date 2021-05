Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito subiram, sete desceram e três ficaram inalteradas. A Ramada Investimentos foi a que mais desceu (-5,59% para 6,42 euros).

A Semapa liderou as subidas ao avançar 2,22% para 11,96 euros. A Sodim, 'holding' da família Queiroz Pereira, pediu a prorrogação até 04 de junho do período da Oferta Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre a Semapa e que terminava hoje.

Em comunicado, a Sodim informa que solicitou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "uma prorrogação do período da Oferta, por forma a que esta se mantenha em vigor até ao próximo dia 04 de junho de 2021, altura em que já serão do conhecimento de todo o mercado e, em particular, dos investidores em ações Semapa os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 da Semapa e da Navigator".

No resto da Europa, Londres caiu 0,31% e Paris 0,28%, mas Frankfurt subiu 0,18% e as bolsas de Madrid e Milão registaram ligeiras variações positivas de 0,03% e 0,01%, respetivamente.

