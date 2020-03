PSI20 sobe 7,82% acompanhando ganhos sólidos de bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou com uma forte subida no índice PSI20, que avançou 7,82% para 3.881,64 pontos, em linha com os ganhos sólidos das principais praças europeias.

economia

Lusa

economia/psi20-sobe-7-82-acompanhando-ganhos-solidos_5e7a440adcab6f199a32b9b3