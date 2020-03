PSI20 sobe 4,49% em linha com ganhos nas bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 4,49% para 3.834,87 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Lusa

