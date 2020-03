PSI20 sobe 2,06% após duas sessões consecutivas em queda

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno positivo, após duas sessões em queda, registando um ganho de 2,06% para 3.670,00 pontos no índice PSI20, em linha com as principais praças europeias.

Lusa

