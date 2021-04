Das 18 cotadas que fazem parte do PSI20, 11 subiram e sete desceram. A EDP Renováveis liderou os ganhos ao avançar 7,06% para 20,78 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 1,61%, Milão 0,98%, Paris 0,91%, Frankfurt 0,82% e Londres 0,62%, com os mercados a reagirem positivamente às decisões do Banco Central Europeu (BCE), que confirmou as medidas adotadas para apoiar a economia após a crise causada pela pandemia de covid-19.

