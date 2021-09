Das 19 cotadas que desde segunda-feira integram o PSI20, mais uma do que até agora, 16 subiram, duas desceram e uma ficou inalterada.

A EDP Renováveis avançou para 22,20 euros e a Greenvolt, também do setor das energias renováveis, subiu 0,67% para 5,97 euros, depois da sua estreia na segunda-feira no principal índice da bolsa nacional com uma queda de quase 5%.

No resto da Europa, as bolsas recuperaram após as perdas acentuadas do dia anterior. Paris subiu 1,50%, Frankfurt 1,43%, Milão 1,22%, Madrid 1,16% e Londres 1,12%.

