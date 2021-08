Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram. A Novabase liderou os ganhos e subiu 4,30% para 4,85 euros.

Nas descidas, a Semapa perdeu 3,10% para 11,26 euros, apesar de ter divulgado na sexta-feira, após o encerramento do mercado, que teve no primeiro semestre um lucro de 73,1 milhões de euros, valor que compara com um resultado líquido de 30,3 milhões de euros apurado entre janeiro e junho do ano anterior.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,96%, Paris 0,95%, Londres 0,70%, Frankfurt 0,16% e Milão registou uma ligeira variação negativa de 0,05%.

