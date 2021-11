Das 19 cotadas que integram o índice PSI20, 10 fecharam em alta, sete em baixa e duas inalteradas. A Mota-Engil avançou 3,40% para 1,37 euros após ter divulgado, antes da abertura do mercado, o seu plano estratégico.

A empresa anunciou que quer triplicar até 2026 o valor de faturação nos principais mercados, com "contributo equilibrado" da Europa, África e América Latina, pretendendo alcançar um volume de negócios anual superior a 3.800 milhões de euros. A Mota-Engil fechou 2020 com um volume de negócios de 2.429 milhões de euros.

De acordo com o documento hoje divulgado ao mercado com as linhas estratégicas até 2026, para alcançar "patamares de faturação superiores a 3.800 milhões de euros, "será relevante a implementação do novo modelo de gestão do grupo que promoverá maior eficiência, assim como o aprofundamento da cooperação" entre a Mota-Engil e o novo acionista, a CCCC [China Communications Construction Company], dona de 32,4%, "nos diversos eixos estratégicos a que se propõe o grupo nos próximos cinco anos".

No resto da Europa, Madrid desceu 0,65%, Milão 0,31%, Londres e Frankfurt perderam 0,05% e Paris registou uma ligeira subida de 0,09%.

