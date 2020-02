PSI20 sobe 0,32% em contraciclo com bolsas europeias

A bolsa de Lisboa terminou a sessão de hoje em terreno positivo, com o índice PSI20 a somar 0,32% para 5.331,96 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

economia

Lusa

