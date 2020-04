PSI20 segue positivo com BCP a avançar perto de 3% A bolsa de Lisboa seguia hoje positiva, mantendo a tendência da abertura, entre uma Europa que melhorou o seu sentimento durante o fim de semana, com as ações do BCP a subirem perto de 3%. economia Lusa economia/psi20-segue-positivo-com-bcp-a-avancar-perto-_5e8b0cc107faa7195169f7b6





Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, recuou 0,52% para 3.972,71 pontos, com o BCP a liderar as descidas pelo segundo dia consecutivo e a perder no final da sessão 5,21%.

Hoje, pelas 08:55, o principal índice de referência, o PSI20, avançava 0,80% para 4.004,63 pontos, com 13 títulos dos 18 que o compõem a negociarem positivos, três negativos e dois inalterados.