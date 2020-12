Das 18 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 terminaram a sessão em baixa, cinco subiram e duas ficaram inalteradas.

O BCP liderou as subidas com um ganho de 1,79% para 0,13 euros e a Ibersol ficou no topo das descidas ao recuar 2,22% para 5,28 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 0,71%, Frankfurt 0,31%, Madrid 0,25%, Paris 0,22% e Milão caiu 0,12%.

