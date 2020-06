Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, seis subiram e três ficaram inalteradas.

A EDP liderou as descidas e caiu 1,88% para 4,17 euros, a Jerónimo Martins cedeu 1,65% para 15,24 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,98% para 12,18 euros.

Na sexta-feira, foi anunciado que o Ministério Público pediu a suspensão de António Mexia da presidência da EDP e a prestação de uma caução "não inferior a dois milhões de euros", no âmbito do processo das rendas excessivas.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) indicou que o Ministério Público pediu também a suspensão de funções para João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis.

"O Ministério Público imputa aos arguidos António Mexia e Manso Neto, em coautoria, a prática de quatro crimes de corrupção ativa e de um crime de participação económica em negócio", salientou o DCIAP.

No resto da Europa, as bolsas encerraram com rumos divergentes. Paris caiu 0,43%, Frankfurt 0,22% e Londres 0,18%, mas Madrid subiu 0,30% e Milão 0,22%.

