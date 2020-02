PSI20 perde 3,53% em dia de fortes quedas nas bolsas europeias A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda com o índice PSI20 a recuar 3,53% para 5.197,09 pontos, num dia de descidas ainda mais acentuadas nas praças europeias, com Milão a perder 5,43%. economia Lusa economia/psi20-perde-3-53-em-dia-de-fortes-quedas-nas-_5e54077bee210512b2d316f3





Todas as 18 cotadas do PSI20 ficaram em terreno negativo, com a Mota-Engil a liderar as descidas e a cair 5,84%.

No resto da Europa, Milão caiu 5,43%, Madrid 4,07%, Frankfurt 4,01%, Paris 3,94% e Londres cedeu 3,34%.

A propagação da epidemia de coronavírus fora da China, em países com a Itália e a Coreia do Sul, levou a uma onda de grande preocupação entre os investidores, que procuraram ativos de refúgio como o ouro, segundo operadores.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque também intensificou a tendência de descida manifestada na abertura. O índice Dow Jones perdia 3,25% e o Nasdaq 3,70%.

