Das 19 cotadas que integram o PSI20, 18 desceram e só uma (a Ibersol) ficou inalterada.

A Galp liderou as descidas e perdeu 6,19% para 8,27 euros, numa altura em que o preço do petróleo afunda nos mercados internacionais.

No resto da Europa, as perdas foram muito acentuadas, devido ao receio causado pela nova variante do coronavírus identificada inicialmente na África do Sul. Madrid caiu 4,96%, Paris 4,75%, Milão 4,60%, Frankfurt 4,15% e Londres 3,64%.

