Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e uma subiu. As maiores descidas foram da Mota-Engil (-6,98% para 1,09 euros), do BCP (-5,64% para 0,09 euros) e da Galp (-5,58% para 9,06 euros).

A Galp anunciou na segunda-feira que vai suspender a atividade na refinaria de Sines a partir de 04 de maio e durante cerca de um mês, por impossibilidade de escoamento da produção, na sequência da pandemia covid-19.

As principais bolsas europeias encerraram com quedas mais acentuadas, penalizadas pela descida do preço do petróleo nos mercados internacionais. Frankfurt caiu 3,99%, Paris 3,77%, Milão 3,59%, Londres 2,96% e Madrid 2,88%.

