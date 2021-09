Das 18 empresas que integram o índice, apenas três se valorizaram e uma permaneceu inalterada (Novabase), com as restantes 14 a fecharem o dia com perdas.

A liderar as quedas esteve a NOS, que perdeu 3,90%, e nas subidas o maior destaque vai para o título da Corticeira Amorim, que subiu 1,53%.

As restantes praças europeias encerraram a sessão também no 'vermelho', com a maior quebra a verificar-se em Frankfurt (1,47%), seguida por Paris (0,85%), Londres e Milão (ambas 0,75%) e Madrid (0,63%).

JE // JNM

Lusa/Fim