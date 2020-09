Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 11 desceram, quatro subiram e três ficaram inalteradas.

As maiores descidas foram da Corticeira Amorim (-3,49% para 10,50 euros), da Galp (-3,18% para 8,28 euros) e da Mota-Engil (-3,13% para 1,11 euros).

O grupo Mota-Engil anunciou hoje ter chegado a acordo com a Horizon Equity Partners para vender as participações em duas concessões hospitalares em Portugal (no Hospital de Loures e no Hospital da Ilha Terceira, Açores), por 21 milhões de euros.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com ganhos. Londres subiu 1,20%, Paris 0,62%, Frankfurt 0,39%, Milão 0,18% e Madrid 0,08%.

EO (VP) // MSF

Lusa/fim