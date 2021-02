Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma terminou sem alterações.

Nas maiores descidas ficaram o BCP (-2,93% para 0,12 euros) e a EDP Renováveis (-2,19% para 18,80 euros).

A EDP Renováveis comunicou oficialmente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o abandono da posição de administradores de António Mexia e de João Manso Neto, assim como a ratificação da nomeação por cooptação dos administradores atuais.

Em comunicado enviado ao mercado na segunda-feira à noite, a EDP Renováveis deu conhecimento, na sequência de uma assembleia-geral extraordinária de acionistas, da "cessação da posição" de António Mexia como administrador "dominical" e de João Manso Neto como "administrador executivo".

A mesma nota dá conta da ratificação das nomeações por cooptação de Miguel Stilwell de Andrade como administrador executivo, de Ana Paula Marques como administradora "dominical", e de Joan Avalyn Dempsey como administradora independente.

Stilwell de Andrade já tinha assumido a presidência provisória da Administração Executiva da EDP em julho, na sequência da suspensão de funções de António Mexia, determinada pelo tribunal, na sequência do processo das rendas excessivas.

As principais bolsas europeias terminaram com rumos divergentes. Londres e Paris subiram 0,21%, enquanto Madrid registou uma valorização mais acentuada de 1,72%, mas Frankfurt e Milão terminaram negativas, com descidas de 0,61% e de 0,30%, respetivamente.

EO (AFE) // MSF

Lusa/fim