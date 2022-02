Das 19 cotadas que integram o PSI20, 13 ficaram em alta, três em baixa e três inalteradas.

O BCP, que liderou os ganhos, ficou a valer 0,16 euros por ação, depois de ter divulgado que o polaco Bank Millennium teve prejuízos de 291,9 milhões de euros em 2021, que compararam com os lucros de 5,1 milhões de euros de 2020, justificando o resultado com as provisões relacionadas com créditos em moeda estrangeira.

O BCP, que detém 50,1% do capital do Bank Millennium (com sede em Varsóvia), afirmou que se fossem excluídas as provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira teria um resultado positivo de 243,3 milhões de euros em 2021.

No resto da Europa, Milão subiu 1,53%, Paris 1,43%, Madrid 1,32%, enquanto Frankfurt e Londres registaram subidas de 0,96%.

