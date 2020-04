Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 desceram e três subiram. A Navigator liderou as perdas e caiu 4,18% para 2,25 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Semapa (-3,79% para 8,63 euros), a Novabase (-2,66% para 2,56 euros) e a Altri (-2,42% para 4,61 euros).

Com desvalorizações inferiores a 2% ficaram o BCP (0,09 euros), a Pharol (0,07 euros), os CTT (2,13 euros) e a Mota-Engil (1,07 euros).

Com perdas abaixo de 1% terminaram a Jerónimo Martins (15,74 euros), a NOS (3,40 euros), a EDP (3,77 euros), a Ibersol (quatro euros), a Corticeira Amorim (8,80 euros) e a Sonae SGPS (0,68 euros).

A descida mais ligeira do PSI20 foi a da Galp, que cedeu 0,13% para 9,41 euros.

Os acionistas da Galp Energia votam hoje a proposta do Conselho de Administração de distribuir cerca de 318,2 milhões de euros em dividendos relativos a 2019, a menos de duas semanas de suspender a atividade na refinaria de Sines.

Nas subidas, a Sonae Capital avançou 0,42% para 0,48 euros, a REN somou 0,41% para 2,45 euros e a EDP Renováveis progrediu 0,19% para 10,60 euros.

As principais bolsas europeias terminaram igualmente em terreno negativo, com Madrid a descer 1,97%, Frankfurt 1,69%, Paris 1,30%, Londres 1,28% e Milão 0,89%, com os mercados pressionados depois de os líderes europeus não terem alcançado um acordo sobre o formato e financiamento do fundo de recuperação comum, na cimeira da União Europeia (UE) realizada na quinta-feira.

Os chefes de Estado e de Governo da UE encarregaram a Comissão Europeia de apresentar uma proposta de fundo de recuperação da economia europeia para superar a crise provocada pela pandemia de covid-19.

EO (JNM) // CSJ

Lusa/fim