Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em alta, seis em baixa e uma inalterada.

No topo das subidas, a NOS subiu 2,96% para 3,27 euros e a Galp caiu 2,10% para 8,86 euros, liderando as descidas.

Nas maiores subidas ficaram ainda a Pharol (2,48% para 0,12 euros), a Altri (1,90% para 4,93 euros), a Ibersol (1,57% para 5,16 euros) e a EDP Renováveis (1,47% para 17,94 euros).

Os CTT avançaram 1,41% para 2,52 euros e a Semapa somou 1% para 9,09 euros.

Com valorizações inferiores a 1% terminaram a EDP (4,57 euros), a Novabase (3,22 euros) e a Jerónimo Martins (13,97 euros).

Em sentido contrário, a Sonae SGPS desceu 2,05% para 0,67 euros e a Corticeira Amorim cedeu 0,78% para 10,24 euros, tendo anunciado após o fecho do mercado que concretizou hoje a sua primeira emissão de obrigações verdes, vinculadas a objetivos de sustentabilidade, no montante de 40 milhões de euros e com maturidade de cinco anos.

Com descidas mais moderadas terminaram a Mota-Engil (-0,57% para 1,41 euros), o BCP (-0,42% para 0,12 euros) e a Navigator (-0,31% para 2,54 euros).

No resto da Europa, Londres subiu 0,42% e Milão 0,16%, mas Frankfurt caiu 0,45%, Madrid 0,24% e Paris 0,15%.

EO (PD) // JNM

Lusa/fim