Das 19 cotadas que integram o principal índice da bolsa, 13 baixaram, cinco subiram e a Semapa fechou inalterada pelo segundo dia consecutivo. A EDP Renováveis perdeu 4,04% para 20,90 euros.

Nas subidas, a Galp destacou-se ao avançar 1,95% para 8,35 euros. A Galp e a sueca Northvolt anunciaram hoje que preveem investir 700 milhões de euros e criar 1.500 empregos diretos e indiretos na fábrica de conversão de lítio que vão desenvolver em parceria em Portugal.

"A decisão final de investimento ainda não ocorreu, mas a JV ['joint venture'] prevê que as operações se iniciem até ao final de 2025 e que as operações comerciais tenham início em 2026", referem as empresas num comunicado conjunto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Frankfurt caiu 1,08%, Paris 0,69% e Londres 0,18%, mas Milão registou uma ligeira subida de 0,02% e Madrid avançou 0,67%.

EO (PD) // JNM

Lusa/fim