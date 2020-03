PSI20 cai 5% acompanhando descidas na Europa A bolsa de Lisboa voltou hoje a encerrar em terreno negativo, após o alívio registado na sessão anterior, com o índice PSI20 a perder 5,03% para 3.641,80 pontos, acompanhando as descidas na Europa. economia Lusa economia/psi20-cai-5-acompanhando-descidas-na-europa_5e726227d2b618196e6cde21





Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e só a Corticeira Amorim subiu (1,32% para 7,70 euros). A Ibersol liderou as descidas e recuou 14,16% para quatro euros.

Nas maiores descidas fecharam a Altri (10,05% para 2,88 euros), a Semapa (9,19% para 7,31 euros), a EDP (8,65% para 3,31 euros) e a EDP Renováveis (8,56% para 9,29 euros).

Os CTT recuaram 4,47% para 1,97 euros, o BCP cedeu 4% para 0,10 euros, a Galp baixou 3,72% para 8,50 euros e a Jerónimo Martins perdeu 2,81% para 15,03 euros. A NOS registou a descida mais ligeira (0,14% para 2,83 euros).

No resto da Europa, Paris desceu 5,94%, Frankfurt 5,56%, Londres 3,74%, Madrid 3,44% e Milão recuou 1,27%, com os mercados a mostrarem algum ceticismo depois das medidas anunciadas por vários governos para travar os efeitos económicos do coronavírus.

