PSI20 cai 2,28% e perdas na Europa continuam devido ao coronavírus O PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, fechou hoje a perder 2,28% para 5.078 pontos, uma perda menos acentuada do que a de segunda-feira (3,53%), mas superior à das maiores bolsas europeias. economia Lusa economia/psi20-cai-2-28-e-perdas-na-europa-continuam_5e555a79ecd6251278782497





Das 18 empresas cotadas no PSI20, apenas a Ibersol se manteve inalterada face a segunda-feira, nos 8,54 euros, tendo as restantes 17 registado quedas de 0,36% até 5,36% (resultado da Pharol, que liderou liderar as perdas), um resultado ainda impactado pelos receios de propagação do coronavírus Covid-19.

Nas restantes principais bolsas europeias, apenas a de Madrid registou uma queda maior que Lisboa, com o índice IBEX35 a perder 2,32%, tendo o Footsie 100 de Londres e o CAC40 de Paris caído 1,94%, o DAX de Frankfurt 1,88% e o MIB de Milão 1,44% (depois de 5,43% na segunda-feira).

