A EDP Renováveis baixou 3,15% para 18,73 euros e a EDP caiu 2,71% para 4,53 euros, liderando as 10 cotadas do PSI20 que terminaram em queda. Cinco subiram e três ficaram inalteradas.

As bolsas europeias terminaram quase todas com ganhos, Paris subiu 0,50%, Londres 0,39%, Frankfurt e Milão 0,23%, mas a bolsa de Madrid encerrou no 'vermelho' ao recuar 0,10%, penalizada, tal como Lisboa, pelas empresas de energia, principalmente as do setor de renováveis.

EO // CSJ

Lusa/fim