Das 19 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, três desceram e duas ficaram inalteradas. A Altri liderou os ganhos, avançando 2,49% para 4,94 euros.

No resto da Europa, a sessão terminou com as principais bolsas a recuperarem das descidas acentuadas registadas na sexta-feira, quando os mercados reagiram com grande preocupação à descoberta de uma nova variante do coronavírus. Londres subiu 0,94%, Milão 0,73%, Madrid 0,62%, Paris 0,54% e Frankfurt 0,16%.

