Das 19 cotadas do PSI20, 10 terminaram a subir, oito a descer e uma ficou inalterada. A EDP Renováveis subiu 1,65% para 19,06 euros.

A Galp, que liderou as descidas, baixou 2,68% para 9,73 euros, após ter divulgado que as vendas de produtos petrolíferos subiram 22% no quarto trimestre de 2021 face ao período homólogo e que vai considerar um "ajuste" nos dividendos, que será anunciado no dia da publicação dos resultados, em 21 de fevereiro.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,63%, Milão 0,60% e Paris 0,22%, mas Madrid desceu 0,15% e Frankfurt cedeu 0,04%.

EO (JYO) // EA

Lusa/fim