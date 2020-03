PSI20 acompanha ganhos na Europa e sobe 1,59% A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 1,59% para 4.967,93 pontos no índice PSI20, acompanhando os ganhos das principais praças europeias. economia Lusa economia/psi20-acompanha-ganhos-na-europa-e-sobe-1-59_5e5fecf1b06c74195b1a2151





Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, quatro desceram e uma permaneceu inalterada.

A EDP liderou as subidas e somou 5,12% para 4,70 euros, seguida da EDP Renováveis, que ganhou 3,31% para 13,12 euros.

Nas maiores subidas terminaram a Altri (2,45% para 5,02 euros), a Jerónimo Martins (2,02% para 16,45 euros), a Semapa (1,40% para 11,58 euros), a Corticeira Amorim (1,39% para 10,20 euros) e a Navigator (1,20% para 2,87 euros).

Entre as cotadas que registaram valorizações abaixo de 1%, a Nos somou 0,90% para 3,59 euros e a Sonae SGPS subiu 0,34% para 0,74 euros.

Já a Sonae Capital liderou as descidas e recuou 1,46% para 0,67 euros, o BCP caiu 1,32% para 0,16 euros, os CTT perderam 1% para 2,39 euros e a Galp cedeu 0,82% para 12,75 euros.

No resto da Europa, Londres ganhou 1,45%, Paris 1,33%, Frankfurt 1,19%, Madrid 1,12% e Milão 0,91%, com os mercados a tentarem recuperar das perdas da semana passada, mostrando-se mais otimistas, em particular depois da inesperada descida das taxas de juro anunciada na terça-feira pelo banco central norte-americano.

