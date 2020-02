PSI20 acompanha ganhos na Europa com Navigator a subir 2,91% A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida no índice PSI20 de 1,09% para 5.339,48 pontos, acompanhando os ganhos das principais praças europeias e com a Navigator a liderar os ganhos. economia Lusa economia/psi20-acompanha-ganhos-na-europa-com_5e42e9f55002c3127d40f0dd





Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram e quatro desceram. Em dia de apresentação de resultados, a Navigator somou 2,91% para 3,40 euros.

Nas maiores subidas ficaram a Corticeira Amorim (2,28% para 10,78 euros), a Semapa (2,24% para 12,76 euros), o BCP (1,86% para 0,19 euros) e a Mota-Engil (1,50% para 1,70 euros).

A EDP subiu 1,23% para 4,70 euros, a Sonae SGPS ganhou 1,08% para 0,84 euros e a Galp avançou 1,07% para 13,70 euros.

Com valorizações inferiores a 1% terminaram a Jerónimo Martins (16,36 euros), os CTT (2,91 euros) a REN (2,73 euros), a NOS (4,47 euros), a EDP Renováveis (12,38 euros) e a Altri (5,76 euros).

Nas descidas, a Ibersol caiu 2,67% para 8,76 euros, a Ramada Investimentos recuou 1,76% para 5,58 euros, a Sonae Capital baixou 0,26% para 0,76 euros e a Pharol cedeu 0,10% para 0,10 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,99%, Londres 0,71%, Madrid 0,68% e Paris 0,65%, com os mercados a afastarem-se da preocupação causada nos dias anteriores pela propagação do novo coronavírus que surgiu em finais de dezembro na China e já provocou mais de mil mortos.

