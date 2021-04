Das 18 cotadas que integram o PSI20, só seis encerraram no 'vermelho', mas todas com bastante peso. A Jerónimo Martins, que liderou as descidas, caiu 1,77% para 14,19 euros, seguida da EDP, que cedeu 0,81% para 4,90 euros, e do BCP, que recuou 0,71% para 0,11 euros.

Dez cotadas ficaram no 'verde' e duas fecharam inalteradas.

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,44%, Frankfurt 0,27%, Paris 0,15%, Milão 0,05% e Londres terminou estável.

EO // CSJ

Lusa/fim