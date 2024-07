Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta, cinco em baixa e a Navigator ficou inalterada.

A Jerónimo Martins liderou as subidas e registou um ganho de 5,62% para 16,15 euros, após uma série de desvalorizações na sequência da apresentação de resultados no passado dia 24, com os lucros a caírem 29% no primeiro semestre.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre subidas e descidas. Londres subiu 1,13%, Paris 0,76% e Frankfurt 0,73%, mas Madrid perdeu 1,23% e Milão 0,43%.

