Das 15 cotadas que atualmente integram o índice PSI, sete ficaram em alta e oito em baixa.

No topo das subidas, a EDP avançou 3,39% para 3,41 euros, após ter divulgado na quinta-feira já com o mercado encerrado que o seu lucro subiu 14% para 1.083 milhões de euros até setembro, apoiado pela atividade no Brasil e a produção hídrica no mercado ibérico.

A EDP Renováveis liderou as descidas e recuou 1,01% para 10,83 euros.

As bolsas europeias terminaram no 'vermelho' inquietas com o risco de aumento da tensão comercial após a eleição de Donald Trump para Presidente dos Estados Unidos e com a debilidade da atividade económica na China.

Paris perdeu 1,17%, Londres 0,84%, Frankfurt 0,76%, Milão 0,48% e Madrid 0,16%.

