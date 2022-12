Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. A Galp liderou os ganhos e subiu 2,40% para 12,40 euros e a REN destacou-se nas descidas ao cair 2,11% para 2,55 euros.

Nas maiores subidas, a Semapa avançou 2,11% para 12,60 euros, a Mota-Engil ganhou 1,52% para 1,20 euros, a EDP registou uma valorização de 1,42% para 4,72 euros e a Altri somou 1,09% para 5,09 euros.

Com valorizações inferiores a 1% terminaram a Navigator (3,54 euros), a Greenvolt (8,01 euros), a Jerónimo Martins (20,60 euros), a NOS (3,79 euros) e a Corticeira Amorim (8,59 euros).

Nas descidas, a EDP Renováveis perdeu 0,33% para 21 euros, o BCP caiu 0,07% para 0,14 euros e a Sonae cedeu 0,05% para 0,93 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 2,01%, Londres 1,72%, Milão 1,66%, Frankfurt 1,54% e Madrid 1,43%, com os mercados animados pela recuperação da bolsa de Nova Iorque, onde os investidores acolheram de forma positiva os bons resultados trimestrais de algumas empresas, com destaque para a Nike.

A meio da sessão, na bolsa nova-iorquina, o índice Dow Jones subia 1,46% e o Nasdaq 1,41%.

