As ações da Greenvolt continuam cotadas "mas já foram excluídas do índice", precisou a fonte.

A Greenvolt liderada por Manso Neto estreou-se no então PSI-20 em 20 de setembro de 2021, dois meses depois de ter entrado para a bolsa de Lisboa.

O PSI (Portuguese Stock Index) é o índice que agrega as maiores empresas cotadas na Euronext Lisboa que tenham mais de 1.000 milhões de euros de capitalização.

Na sexta-feira, a Euronext anunciou em comunicado que os norte-americanos da Kohlberg Kravis Roberts (KKR) conseguiram adquirir 97,64% da Greenvolt depois de lançarem uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) geral e obrigatória sobre a empresa liderada por Manso Neto.

De acordo com a informação divulgada na sexta-feira, o grupo, que lançou a oferta através da sociedade GVK Omega, detém 159.389.340 ações, que correspondem a 97,64% do capital social e direitos de voto da Greenvolt, sendo que o objeto desta oferta foi de 33,37%, correspondendo a títulos ainda não detidos pela americana.

A KKR pode agora avançar, como tinha previsto, com o direito de aquisição potestativa, por ter ficado com uma posição de 90% ou superior, "o que resultará na exclusão das ações da admissão à negociação no Euronext Lisbon", lembrou.

O comunicado detalhou que o grupo adquiriu, através da oferente (GVK Omega) por outras participadas KKR em bolsa e fora de bolsa durante o período da oferta, 18,93% do capital da Greenvolt.

Já o total "adquirido pela oferente em resultado da oferta através do serviço de centralização de bolsa" foi de 12,08%.

No final de 2023, a KKR lançou uma oferta voluntária sobre a Greenvolt, que acabou por se converter em obrigatória.

Em 03 de junho, a KKR revelou que iria, através da sociedade GV Investor Bidco, converter as obrigações em ações, ficando nessa altura com uma posição de 82% na empresa.

Nesta oferta, a KKR pagou 8,3107 euros por cada ação, "o que equivale ao montante global da oferta de 452.683.371,9 euros", de acordo com um prospeto, divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A oferta teve início em 07 de outubro e terminou na passada quinta-feira.

MC (ALN) // MSF

Lusa/Fim