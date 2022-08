Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 desceram, três ficaram inalteradas e só uma subiu, a Galp, que avançou 0,22% para 11,15 euros.

As descidas foram lideradas pela EDP Renováveis, que caiu 2,08% para 25,86 pontos.

As principais bolsas europeias registaram quedas acentuadas, após declarações do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, a defender a continuação de uma política monetária restritiva para travar a inflação. Milão desceu 2,49%, Frankfurt 2,26%, Paris 1,68%, Madrid 1,51% e Londres 0,70%.

