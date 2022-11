Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, seis subiram, oito desceram e uma ficou inalterada.

O BCP liderou as descidas e caiu 3,77% para 0,15 euros e os CTT lideraram as subidas e avançaram 3% para 3,09 euros, após terem anunciado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, que tiveram lucros de 28,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 7,6% do que o registado em igual período de 2021.

No resto da Europa, Paris subiu 2,77%, Milão 2,54%, Frankfurt 2,51% e Londres 2,03%, enquanto a bolsa de Madrid teve um ganho mais moderado de 0,94%.

