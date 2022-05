Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e a Sonae SGPS liderou as perdas, ao recuar 5,68% para 0,97 euros.

A EDP Renováveis perdeu 3,97% para 20,10 e a EDP caiu 3,33% para 4,36 euros.

Ainda nas descidas, a Corticeira Amorim recuou 3,14% para 9,86 euros, a Greenvolt perdeu 2,14% para 6,40 euros e a Galp baixou 1,97% para 10,45 euros.

A Galp Energia anunciou na quarta-feira que começava hoje uma operação de recompra de ações no valor de 150 milhões de euros, com o objetivo de reduzir o capital da petrolífera em bolsa.

"O programa de recompra irá ser executado nos próximos 125 a 150 dias de negociação em bolsa, com as ações recompradas a serem canceladas após a conclusão [da operação] e até ao final do ano", informou a Galp, em comunicado.

Com desvalorizações ligeiramente mais baixas, a Jerónimo Martins cedeu 1,83% para 19,29 euros e o BCP desceu 1,14% para 0,15 euros.

A travar uma maior descida do PSI, a NOS subiu 0,63% para 3,82 euros.

As principais bolsas europeias também terminaram no 'vermelho'. Londres caiu 1,56%, Madrid 1,35%, Paris 1,01%, Milão 0,67% e Frankfurt 0,64%.

