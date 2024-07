Das 16 cotadas que integram o índice PSI, cinco ficaram em alta e 11 em baixa, com a Altri e a Jerónimo Martins, que apresentaram resultados nos últimos dias, a sofrerem perdas de 5,92% para 5,01 euros e de 4,42% para 15,58 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins, que registou na sessão anterior um tombo de 16,58%, anunciou na quarta-feira ao fim da tarde que os seus lucros caíram 29,1% no primeiro semestre deste ano e ficaram em 253 milhões de euros.

A Altri obteve no primeiro semestre lucros de 62 milhões de euros, mais do que duplicando os ganhos em relação aos resultados do mesmo período de 2023.

"No segundo trimestre, os lucros ascenderam a 40,4 milhões de euros, quase cinco vezes mais do que no mesmo período de 2023", referiu a empresa em comunicado na quinta-feira.

Quando ao resto do ano, a Altri destacou que "após uma recuperação da procura desde o verão de 2023 e uma primeira metade de 2024 bastante dinâmica na Europa e América do Norte", poderá estar no horizonte "um nível de estabilização".

Nas subidas do PSI, a Mota-Engil destacou-se ao avançar 3,26% para 3,68 euros.

As principais bolsas europeias fecharam positivas. Paris ganhou 1,22%, Londres 1,21%, Frankfurt 0,65%, Madrid 0,18% e Milão 0,12%.

