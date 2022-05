Das 15 cotadas que integram o PSI, 11 desceram e quatro subiram.

A liderar as quedas esteve a Mota-Engil, que perdeu 4,48% para 1,36 euros.

No resto da Europa, três das principais praças fecharam no vermelho com Paris a recuar 1,43%, Frankfurt 1,29% e Madrid 0,89%. Já Londres encerrou a valorizar 0,10%.

LT // JNM

Lusa/Fim